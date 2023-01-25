Диетолог Мухина посоветовала 5 продуктов для укрепления и роста мышц

«Куриные яйца должны стать одним из основных продуктов в рационе желающих набрать мышечную массу. В этом продукте содержится аминокислота лейцин и цинк, стимулирующий развитие мышц», - уточнила медик.

Ослабление и уменьшение мышечной массы является одним из физиологических признаков возрастного дряхления. С приближением старости нетренированные мышцы начинают ослабевать у всех, и с этим связаны ухудшение общего здоровья, а также подверженность ожирению и лишнему весу. Доказано: чем слабее мышцы тела, тем активнее оно накапливает жир. В свою очередь, развитые мышцы способствуют жиросжиганию.В комментарии диетолога Марият Мухиной изданию «Лайф» были перечислены продукты, эффективно помогающие мышцам расти. Одними из лучших в этом деле специалист назвала куриные яйца.Помимо этого, для поддержания мышечной массы Мухина посоветовала включать в рацион нежирную говядину и птицу, треску (последняя, помимо белка, также насыщена полезными жирными кислотами омега-3 и омега-6). Среди круп отличным укрепителем мышц является киноа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стремление худеть с помощью диет негативно сказывается на иммунитете.

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