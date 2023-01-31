Врач Марченко сообщила о влиянии кофе на печень и риск её рака
Кофе действует на организм и конкретно на печень как онкопротектор, сообщила в интервью гастроэнтеролог Наталья Марченко.
Врач Марченко объяснила, каким может быть влияние кофе на печень. Медик подчеркнула: ароматный напиток не вредит органу даже в достаточно большом количестве –
«выпивать по четыре чашки кофе в день не вредно для печени».
Беседуя с радио Sputnik, Наталья Марченко заявила, что кофе обладает способностью останавливать развитие злокачественных заболеваний, включая рак печени.
«Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний».
Специалист объяснила, что активные компоненты кофе оказывают стимулирующее действие на защитные механизмы организма. Благодаря этому клетки становятся менее подверженными перерождению, ведущему к образованию опухоли. Кофе не дает лечебного эффекта, но его употребление делает организм более устойчивым к возникновению рака, резюмировала медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают сохранить суставы здоровыми, препятствуют артрозу.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Наталья Марченко
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
Оставить комментарий