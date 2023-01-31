Врач Марченко сообщила о влиянии кофе на печень и риск её рака

«выпивать по четыре чашки кофе в день не вредно для печени».

«Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний».

Врач Марченко объяснила, каким может быть влияние кофе на печень. Медик подчеркнула: ароматный напиток не вредит органу даже в достаточно большом количестве –Беседуя с радио Sputnik, Наталья Марченко заявила , что кофе обладает способностью останавливать развитие злокачественных заболеваний, включая рак печени.Специалист объяснила, что активные компоненты кофе оказывают стимулирующее действие на защитные механизмы организма. Благодаря этому клетки становятся менее подверженными перерождению, ведущему к образованию опухоли. Кофе не дает лечебного эффекта, но его употребление делает организм более устойчивым к возникновению рака, резюмировала медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают сохранить суставы здоровыми, препятствуют артрозу.

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