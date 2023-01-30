Врач назвал продукты для сохранения здоровых суставов

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проблемы с суставами

Мясо, орехи и ягоды должны присутствовать в питании для профилактики проблем с суставами, рассказал ортопед Максим Морозов.

Врач Морозов отметил в интервью, что употребляемые продукты оказывают существенное влияние на состояние суставов, связок и хрящей, обеспечивающих их двигательную активность.

«Пища должна содержать большое количество микроэлементов, витаминов, коллагена, питательных веществ и иммуностимулирующих веществ», - сказал об этом медик.

Беседуя с «Газетой.Ru», Морозов сообщил, что для сохранения здоровых суставов важно употреблять дары моря – рыбу, различные морепродукты, морскую капусту. По словам специалиста, в такой пище содержатся высокие дозы необходимых костям и хрящам микроэлементов, а также иммуностимулирующих веществ.

Что касается мяса, употреблять полезнее его постные виды.

«В рационе должны содержаться мясные продукты – мясо птицы и говядина, но жирное мясо желательно исключать», – посоветовал травматолог-ортопед.

Кроме того, поддерживать суставы здоровыми помогает коллаген, являющийся компонентом ткани хрящей и сухожилий. Нехватка коллагена ведет к истончению и хрупкости хрящей, способствует развитию артрозов, способных деформировать суставы.

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Морозов назвал лучшие источники коллагена – это бульоны, цитрусовые плоды, ягоды, фасоль, чеснок, авокадо, те же морепродукты.

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Максим Морозов
Максим Морозов
ЗОЖ
травматолог-ортопед
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