Врач назвал продукты для сохранения здоровых суставов

«Пища должна содержать большое количество микроэлементов, витаминов, коллагена, питательных веществ и иммуностимулирующих веществ», - сказал об этом медик.

«В рационе должны содержаться мясные продукты – мясо птицы и говядина, но жирное мясо желательно исключать», – посоветовал травматолог-ортопед.

Врач Морозов отметил в интервью, что употребляемые продукты оказывают существенное влияние на состояние суставов, связок и хрящей, обеспечивающих их двигательную активность.Беседуя с «Газетой.Ru», Морозов сообщил , что для сохранения здоровых суставов важно употреблять дары моря – рыбу, различные морепродукты, морскую капусту. По словам специалиста, в такой пище содержатся высокие дозы необходимых костям и хрящам микроэлементов, а также иммуностимулирующих веществ.Что касается мяса, употреблять полезнее его постные виды.Кроме того, поддерживать суставы здоровыми помогает коллаген, являющийся компонентом ткани хрящей и сухожилий. Нехватка коллагена ведет к истончению и хрупкости хрящей, способствует развитию артрозов, способных деформировать суставы.Морозов назвал лучшие источники коллагена – это бульоны, цитрусовые плоды, ягоды, фасоль, чеснок, авокадо, те же морепродукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты действуют на организм как натуральные антибиотики.

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