Гастроэнтеролог Марченко: похудение может привести к циррозу печени
Многие люди весной усиленно стремятся к похудению, но врач предупреждает, что попытки сбросить вес могут привести к опасному изменению в состоянии и функциях печени.
Предупреждение о том, что похудение может привести к циррозу печени, прозвучало в интервью врача-гастроэнтеролога Натальи Марченко.
«При резком снижении веса печень испытывает повышенную нагрузку, это может приводить к опасным последствиям», - сообщила врач-гастроэнтеролог.
Марченко объяснила, что когда происходит похудение, жир «не исчезает просто так», а транспортируется через печень. Когда процесс уменьшения веса осуществляется постепенно, печень лучше справляется с переработкой жировых отходов – орган вырабатывает желчь, расщепляющий жир. Но если похудение оказывается значительным, через печень проходит сразу большое количество жира, с выведением которого она может не справиться.
По словам Марченко, не расщепленный должным образом жир может осесть в печени и спровоцировать воспаление, которое может привести к опасной трансформации ее ткани – например, может возникнуть фиброз и рубцевание. В конечном итоге печень может подвергнуться циррозу.
Специалист призвала ответственно относиться к процессу похудения и не прибегать к методам, обещающим потерю большого количества лишних килограммов.
«У людей может визуально уменьшаться вес, но печень при этом страдает», - предупредила медик.
Особенно осмотрительными и осторожными в своих попытках худеть должны быть люди с серьезным избыточным весом – при такой проблеме печень тоже поддается ожирению.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что накопление опасного висцерального жира может происходить даже у людей с нормальным весом.
Наталья Марченко
Здоровье
врач гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук
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