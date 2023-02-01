Некоторые продукты для завтрака могут быть опасны при повышенном холестерине

«Как известно, есть так хороший и плохой (ЛПНП) холестерин. Последний, вопреки распространенному мнению, также важен для нормальной работы организма: например, оказывает поддержку работе иммунной системы», - об этом рассказал врач, хирург-уролог Марк Гадзиян.

«Если у вас высокий уровень холестерина, то придется отказаться от жирного мяса, свинины, сала, сливочного масла - это все продукты, в которых содержится большое количество холестерина, особенно плохого», - сообщил медик в телеграм-канале.

«Следует быть осторожнее с таким популярным вариантом завтрака как бутерброд с сыром и маслом – человек по сути получает двойной холестерин», - предупредил он.

Холестерин в определенном количестве нужен человеческому телу для устойчивости клеточных мембран, выработки гормонов и желчи, для синтеза витамина D. Так называемый «плохой» холестерин тоже должен присутствовать в организме, подтверждают медики.Медик подчеркнул, что польза холестерина определяется его количеством. Повышенный уровень ЛПНП-холестерина создает вполне реальные угрозы для здоровья – прежде всего, для здоровья сердечнососудистой системы. Скапливаясь в большом количестве, частицы холестерина становятся строительным материалом для атеросклеротических бляшек, закупоривающих внутренние полости артерий. Это способствует нарушениям кровообращения, развитию сердечного приступа.Врач Гадзиян предупредил, что при наличии высокого холестерина из рациона должны исключаться продукты, содержащие много насыщенных жиров.В свою очередь, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какое сочетание продуктов на завтрак опасно в плане содержания холестерина.Вялов уточнил, что такое блюдо на завтрак содержит в себе слишком много жира – это негативно сказывается на работе поджелудочной железы, способствует появлению атеросклероза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал, как следует питаться для снижения уровня холестерина.

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