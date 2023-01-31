Доктор Мясников рассказал, как питаться для снижения уровня холестерина

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холестерин в крови

«Телеврач» Александр Мясников назвал продукты, способные снижать уровень «плохого» холестерина, который вызывает сужение сосудов.

Доктор Мясников рассказал в беседе с радио КП, каким должно быть питание, если перед человеком стоит задача снизить содержание «плохого» холестерина ЛПНП, накопление которого ведет к формированию в сосудах бляшек и развитию атеросклероза. Именно с повышенным уровнем данного типа холестерина ассоциируется подверженность людей инфарктам и инсультам.

Известный врач посоветовал включать в рацион определенные продукты:
  • жирную морскую рыбу и другие источники омега-3,
  • красный рис,
  • орехи,
  • овощи и фрукты, богатые клетчаткой.
Мясников подчеркнул: для снижения холестерина важно исключить из питания трансжиры, а животных жиры употреблять в предельно минимальном количестве.

Кроме того, ежедневно должны присутствовать  физические нагрузки – упражнения, ходьба, домашняя деятельность.

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«Для контроля уровня холестерина нужно сдавать соответствующий анализ. Детям первый раз провести процедуру рекомендуется  в 9–11 лет, второй – в 17–21 год. Взрослым же стоит проверять свое здоровье не реже раза в пять лет», - поделился медик.

Курильщики, обладатели избыточного веса, люди с гипертонией и диабетом должны проверять свой уровень холестерина не реже раза в три года, добавил доктор Мясников.

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Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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