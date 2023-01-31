Доктор Мясников рассказал, как питаться для снижения уровня холестерина

жирную морскую рыбу и другие источники омега-3,

красный рис,

орехи,

овощи и фрукты, богатые клетчаткой.

«Для контроля уровня холестерина нужно сдавать соответствующий анализ. Детям первый раз провести процедуру рекомендуется в 9–11 лет, второй – в 17–21 год. Взрослым же стоит проверять свое здоровье не реже раза в пять лет», - поделился медик.

Доктор Мясников рассказал в беседе с радио КП, каким должно быть питание, если перед человеком стоит задача снизить содержание «плохого» холестерина ЛПНП, накопление которого ведет к формированию в сосудах бляшек и развитию атеросклероза. Именно с повышенным уровнем данного типа холестерина ассоциируется подверженность людей инфарктам и инсультам.Известный врач посоветовал включать в рацион определенные продукты:Мясников подчеркнул: для снижения холестерина важно исключить из питания трансжиры, а животных жиры употреблять в предельно минимальном количестве.Кроме того, ежедневно должны присутствовать физические нагрузки – упражнения, ходьба, домашняя деятельность.Курильщики, обладатели избыточного веса, люди с гипертонией и диабетом должны проверять свой уровень холестерина не реже раза в три года, добавил доктор Мясников.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жиросодержащие продукты можно есть даже при похудении.

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