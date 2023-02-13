Названы наиболее вредные части курицы: почему их не нужно есть?

«На шее у животных располагаются лимфатические железы, и куриная шея — не исключение. В лимфатических железах содержится большое количество токсинов и бактерий», - объяснили специалисты.

«В куриных лапах остается множество гормонов, которые при попадании в организм могут навредить здоровью», - проинформировал WeChat.

Курятина в рационе питания является в целом одним из лучших видов мяса. Этот продукт обеспечивает белком, витаминами (А, С, В, Е), микроэлементами (включая фосфор, кальций, железо), антиоксидантами, другими важными питательными веществами. Употребление курятины позитивно сказывается на состоянии иммунной системы, делает организм устойчивее к инфекциям.Тем не менее, не все части курицы нужно употреблять в пищу из-за возможных впоследствии проблем со здоровьем – об этом сообщило издание WeChat (Китай).В частности, потенциально вредной его эксперты считают куриную шею.По их словам, если куриная шея употребляется слишком часто, это может повысить в организме содержание опасных веществ и спровоцировать воспаление, с которым ассоциируются разные заболевания, включая рак.Также не следует использовать для приготовления каких-то блюд куриные лапы.Кроме того, его эксперты не рекомендуют ест гузку. В это части куриной тушки концентрируются различные бактерии и токсины – нельзя допускать их проникновения в организм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что выдергивание волосков из носа может таить в себе смертельную угрозу для организма.

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