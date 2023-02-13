Подсолнечное масло названо среди полезных продуктов для снижения риска тромбов

«Тромбы могут быть причиной больших проблем, вплоть до летального исхода», – предупредила специалист.

«Самое главное, чтобы это было не рафинированное, а пахнущее масло. Там очень много антиоксидантов, в том числе витамин Е, который мешает выработке тромбоцитов и, соответственно, образованию тромбов», – рассказала Ольга Панова.

Нутрициолог Панова рассказала в интервью о продуктах, употребление которых полезно для снижения риска возникновения тромбов. Они появляются как сгустки крови в моменты повреждения тканей, и через какое-то время должны рассасываться. Если растворения таких сгустков не происходит, они могут расти, и с формированием этих крупных тромбов связаны опасные последствия.Беседуя с «Москвой 24», Панова отметила , что для защиты от образования тромбов важно быть в нужной мере физически активным, подвижным. Долгие периоды малоподвижности, сидения на стуле увеличивают шансы столкнуться с малоприятными осложнениями тромбоза.Кроме того, нужно следить за качеством рациона. Нутрициолог сообщила о существовании продуктов, полезных для профилактики образования тромбов. Один из них – это вишня, содержащая кумарин, естественный разжижитель крови. Для здоровья сосудов эксперт посоветовала съедать горстку вишни ежедневно.Еще один хороший борец с тромбами – зеленый чай. Его питье помогает блокировать ферменты, участвующие в образовании тромбов.Полезно употреблять для защиты от тромбоза и подсолнечное масло.Помимо этого, нутрициолог считает нужным есть жирную рыбу. В той же селедке содержится много омега 3 – полиненасыщенных жирных кислот, предотвращающих скопление кровяных частиц, формирующих тромбы. В другом полезном продукте – печени трески – присутствует гепарин, также позитивно влияющий на состояние сосудов снижающий риск их воспаления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что китайское издание WeChat назвало наиболее вредные для здоровья части курицы

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