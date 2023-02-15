Какие витамины могут спровоцировать развитие рака: врач Поляков

«В процессе синтеза ДНК участвуют витамины группы B, но есть часть генетических поломок, когда эти витамины плохо усваиваются и начинают проходить по альтернативным биохимическим путям. Это запускает сбои в процессе сборки ДНК и провоцирует возникновение мутаций, в том числе онкологических», - проинформировал врач Поляков.

Врач Поляков рассказал в интервью, что прием некоторых БАДов может спровоцировать развитие рака. Беседуя с «Вечерней Москвой», он отметил, что бездумный прием добавок с высоким содержанием витаминов группы B увеличивает риск развития рака. Поляков уточнил , что канцерогенным эффектом, как правило, обладает употребление бесконтрольного количества дешевых витаминов. Такие средства способны нарушать цикл метилирования (синтез ДНК)В то же время, несмотря на этот риск, прием витаминов, по имению медика, нельзя считать тем фактором, который относится к ключевым причинам рака. Он не входит даже в первую десятку причин, провоцирующих появление злокачественных опухолей, заявил эксперт.Говоря о лекарственных препаратах, назначаемых врачами, Поляков сказал, что среди них также встречаются средства, способные вызывать рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что первые признаки рака легко спутать с другими недомоганиями.

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