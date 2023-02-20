Грейпфрут защищает жирную печень от воспаления

Ученые из Школы традиционной китайской медицины констатировали, что антиоксидант нарингин улучшает защиту печени от опасных последствий вызванного алкоголем стеатоза, то есть, первой стадии жировой болезни органа. Как известно, употребление алкоголя ассоциируется с ростом жира в печени. В свою очередь, жирная печень подвергается риску боле тяжелых осложнений, включая прогрессирующее воспаление, ведущее к фиброзу и циррозу.Исследователи установили, что вещество нарингин обладает способностью ингибировать вызванный алкоголем стеатоз и повреждение печени. Благодаря его действию тормозится накопление липидов (жировые компоненты), а также резко снижается степень окислительного стресса. Свойства нарингина были изучены на специально выращенных трансгенных рыбках данио.Одним из самых богатых пищевых источников нарингина являются цитрусовые, конкретно грейпфруты. Китайские специалисты полагают, что эти фрукты способны оказывать благоприятное влияние на печень, в том числе на жирную печень. В свою очередь, Фонд борьбы с гепатитами Новой Зеландии также указал, что грейпфруты отлично стимулируют печень. Эксперты фонда заявили, что. цитрусовые способствует расщеплению токсичных соединений в вещества, которые могут поглощаться водой и выводиться из тела. Грейпфрут, по их словам, особенно хорош, так как содержит нарингин и нарингенин, которые являются антиоксидантами, уменьшающими воспаление и защищающими печень от повреждений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды сыра полезнее есть в пожилом возрасте.

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