Врач Соломатина: пожилым людям полезнее есть творожный и рассольный сыр

«Они имеют невысокую жирность, 15–20%, в то время как в обычных сырах жира содержится примерно 45–50%».

Врач-диетолог Соломатина рассказала в интервью, почему считает творожный и рассольный сыр наиболее полезными в рационе пожилых людей. Эти продукты, сказала медик, дают организму белок и кальций, при этом они менее жирные, чем «традиционные» сыры.Специалист сообщила «Москве 24», что в пожилом возрасте важно контролировать количество потребляемого жира, поскольку его усвоение ухудшается и уровень жировых компонентов в крови повышается – это тесно связано с накоплением холестерина и развитием атеросклероза.Кроме того, в творожном и рассольном сыре содержится меньше соли. Ее излишки, напомнила Соломатина, способствуют повышению артериального давления, ухудшению метаболических процессов, а также повышают вероятность развития рака желудка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают укреплять сосуды в пожилом возрасте.

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