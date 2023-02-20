Врач Соломатина: пожилым людям полезнее есть творожный и рассольный сыр

210 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/cottage-cheese-with-dill-with-a-plate-sliced-black-bread-and-lard-a-simple-dinner-still-life-rustic-food_7232666.htm#query=cottage%20cheese&position=28&from_view=search&track=ais
творожный сыр

Говоря о тех видах сыра, которые являются предпочтительными в пожилые годы, диетолог Соломатина назвала творожный и рассольный.

Врач-диетолог Соломатина рассказала в интервью, почему считает творожный и рассольный сыр наиболее полезными в рационе пожилых людей. Эти продукты, сказала медик, дают организму белок и кальций, при этом они менее жирные, чем «традиционные» сыры.

«Они имеют невысокую жирность, 15–20%, в то время как в обычных сырах жира содержится примерно 45–50%».

Специалист сообщила «Москве 24», что в пожилом возрасте важно контролировать количество потребляемого жира, поскольку его усвоение ухудшается и уровень жировых компонентов в крови повышается – это тесно связано с накоплением холестерина и развитием атеросклероза.

Кому может навредить дрожжевой хлеб: объясняет врач Соломатина


Кроме того, в творожном и рассольном сыре содержится меньше соли. Ее излишки, напомнила Соломатина, способствуют повышению артериального давления, ухудшению метаболических процессов, а также повышают вероятность развития рака желудка.

Врач Соломатина уточнила опасные для пожилых людей сочетания продуктов


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают укреплять сосуды в пожилом возрасте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Медик Соломатина назвала лучшее время для завтрака после пробуждения
К чему может привести употребление белого магазинного хлеба: объясняет врач
Врач назвала лучшие продукты от упадка тестостерона и импотенции
Теги : сыр, пожилые люди, Елена Соломатина