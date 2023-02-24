Диетолог Макиша объяснила, сколько кефира полезно выпивать за день

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кисломолочные продукты

Диетолог Марина Макиша посоветовала ограничиться стаканом кефира.

Врач-диетолог объяснила в интервью, что кефир является для организма замечательным пищевым источником кальция – микроэлемента, способствующего укреплению мышц и костей, защищающего от развития остеопороза. По словам Марины Макиша, в соответствии  с рекомендациями международного уровня, ежедневно следует употреблять в пищу 3 порции разных молочных продуктов, такая привычка препятствует возрастному ослаблению костной ткани, является хорошей профилактикой переломов.

Одной из таких порций является стакан кефира – именно столько полезно выпивать за день.

«Стакан кефира – это как раз одна порция молочных продуктов, которая помогает нам получить 20-25 процентов от суточной нормы кальция», - рассказала диетолог Макиша «Лайфу».

Медик добавила, что кефир практически не содержит лактозу – молочный сахар, которая далеко не всегда нормально усваивается организмом взрослого человека. Кроме того, в это кисломолочном напитке содержатся белки,  которые легко усваиваются,  а также молочнокислые бактерии, способствующие улучшению состояния кишечной микрофлоры.

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Пить кефир можно как взрослым, так и детям, резюмировала специалист.

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Марина Макиша
Марина Макиша
ЗОЖ
врач-диетолог
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