Диетолог Зорина рассказала, как правильно есть картофель

«Картофель желательно есть без мяса, отдельно от животного белка – допустим, с овощами, квашеной капустой», - поделилась специалист.

«Конечно, важно то, сколько человек ест. Я рекомендую два-три раза в неделю порциями по 150–200 граммов за один прием – это вполне подходящая норма», - сказала Инна Зорина о картофеле порталу e1.ru.

Диетолог Зорина рассказала в интервью, что употребление картофеля может поспособствовать лишнему весу, если этот крахмалистый овощ сопровождается большим количеством масла, жирным мясом, а также плотными жирными соусами.Зорина добавила, что картофель предпочтительнее употреблять в первой половине дня. По словам диетолога, в этот период суток работа поджелудочной железы является наиболее активной, и после съеденной картошки можно не бояться за талию – продукт быстро переваритсяДиетолог уточнила, что при наличии диабета, ожирения и гастрита с пониженным уровнем кислотности есть картофель нужно с большой осторожностью – его количество в рационе должно быть минимальным. Кроме того, большое количество картошки в питании может вредить, если человек ведет малоподвижный образе жизни, страдает мочекаменной болезнью, склонен к запору и метеоризму.Полностью отказаться от блюд из картофеля нужно, если имеется индивидуальная непереносимость. У людей с такой особенностью овощ может вызвать симптомы аллергии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда кофеин действительно вызывает бессонницу

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