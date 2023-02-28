Врач Антонов: занятия спортом при лишнем весе грозят болезнями сердца

«Людям с ожирением труднее регулировать температуру своего тела, из-за чего при физических нагрузках у них возрастает риск теплового истощения и обезвоживания», - сказал врач Антонов «Газете.Ru».

Физические нагрузки и занятия спортом считаются обязательным элементом для избавления от лишних килограммов. Но заниматься упражнениями (особенно интенсивными) людям с избыточным весом нужно с умом. Врач Антонов предупредил в интервью, что активные занятия спортом повышают для них их риск болезней сердца. При интенсивных нагрузках возникает временный подъем артериального давления. Если при имеющемся ожирении уже существуют какие-то и проблемы с сердцем, такой скачок давления может вызвать серьезное осложнение вплоть до вероятного инфаркта.Кроме того, занятия спортом при лишнем весе создают повышенную нагрузку на суставы, которые уже испытывают дополнительное давление массы тела. В частности, во время бега трусцой создается чрезмерная нагрузка на колени. Врач посоветовал отказаться от него – более полезными будут плавание и занятия в воде.Кроме того, занятия спортом при лишнем весе грозят перегревом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что резкое похудение может быть признаком сахарного диабета.

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