Врач Мясников поделился мнением о пользе малых доз алкоголя

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По словам кардиолога, «теледоктора» Александра Мясникова, употребление алкоголя в малых дозах вполне может быть полезным.

Хорошо известный россиянам врач поделился в ТГ-канале мнением о пользе небольших порций алкоголя. Доктор заметил, что малые дозы спиртного действительно бывают полезными из-за своих эффектов. По словам Мясникова, факт возможного полезного действия алкоголя доказан десятками обширных исследований.

В частности, сказал медик, тенденция умеренного употребления алкогольных напитков прослеживается среди долгожителей.

«Выяснилось, что те, кто по чуть-чуть употребляет спиртное, живут дольше и болеют меньше абсолютных трезвенников», - поделился кардиолог.

Он обратил внимание на то, что иногда малые дозы алкоголя помогают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Среди факторов риска для развития атеросклероза есть и такой пункт: "отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя"», - сообщил Мясников.

Медик уточнил: малая доза алкоголя – это примерно 14 г. чистого спирта (за сутки). Такое количество спирта умещается в рюмку водки (виски) объемом 45 мл, либо кружку пива объемом 360 мл, либо бокал вина объемом 150 мл.

Кому не следует пить алкоголь? Мясников объяснил: если после небольшого количества спиртного «горит» лицо, выпивка противопоказана. У людей с такой особенностью в организме активирован фермент, который утяжеляет негативное действие алкоголя. В их организме  после выпитого становится очень интенсивным оксидативный стресс, воспаляются сосуды, усиливается риск повреждений сердца.

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Также врач порекомендовал не пить следующим категориям граждан: беременные, больные гепатитом, люди с нездоровой поджелудочной железой и с алкоголизмом в прошлом.

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Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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