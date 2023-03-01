Врач Мясников поделился мнением о пользе малых доз алкоголя

«Выяснилось, что те, кто по чуть-чуть употребляет спиртное, живут дольше и болеют меньше абсолютных трезвенников», - поделился кардиолог.

«Среди факторов риска для развития атеросклероза есть и такой пункт: "отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя"», - сообщил Мясников.

Хорошо известный россиянам врач поделился в ТГ-канале мнением о пользе небольших порций алкоголя. Доктор заметил, что малые дозы спиртного действительно бывают полезными из-за своих эффектов. По словам Мясникова, факт возможного полезного действия алкоголя доказан десятками обширных исследований.В частности, сказал медик, тенденция умеренного употребления алкогольных напитков прослеживается среди долгожителей.Он обратил внимание на то, что иногда малые дозы алкоголя помогают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Медик уточнил: малая доза алкоголя – это примерно 14 г. чистого спирта (за сутки). Такое количество спирта умещается в рюмку водки (виски) объемом 45 мл, либо кружку пива объемом 360 мл, либо бокал вина объемом 150 мл.Мясников объяснил: если после небольшого количества спиртного «горит» лицо, выпивка противопоказана. У людей с такой особенностью в организме активирован фермент, который утяжеляет негативное действие алкоголя. В их организме после выпитого становится очень интенсивным оксидативный стресс, воспаляются сосуды, усиливается риск повреждений сердца.Также врач порекомендовал не пить следующим категориям граждан: беременные, больные гепатитом, люди с нездоровой поджелудочной железой и с алкоголизмом в прошлом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют российским мужчинам лучше следить за сердцем

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