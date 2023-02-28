Врач Демьяновская: российским мужчинам нужно лучше следить за сердцем

«В России мужчины в девять раз чаще женщин умирают от инфаркта миокарда, от ишемической болезни сердца – в семь раз чаще», - цитируют врача «Известия».

«У каждого второго мужчины в возрасте 25-65 лет есть повышенное давление, а в возрасте 45-64 лет у каждого десятого – стенокардия», - сказала невролог.

Врач Демьяновская сообщила в интервью, что мужчины в РФ значительно чаще женщин становятся жертвами тяжелых осложнений, вызванных сердечными патологиями.Медик отметила, что российским мужчинам нужно лучше следить за сердцем, для чего, в первую очередь, следует контролировать свойственные образу жизни привычки. По словам Демьяновской, высокая смертность, ассоциированная с болезнями сердца у мужчин в стране, тесно связана с такими факторами как малоподвижность и высокое кровяное давление, лишний вес, злоупотребление алкоголем и никотином, слабые почки.Врач посоветовала представителям мужской половины населения быть достаточно физически активными. Ежедневно им следует минимум 15 минут ходить пешком или бегать трусцой. Кроме того, взрослым мужчинам следует выполнять общий анализ крови – он дает представление о содержании холестерина, сахара и других важных для здоровья показателях.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках больного сердца.

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