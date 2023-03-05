Диетолог Дианова: кому не нужно есть мед?

«Также не думаю, что его следует употреблять тем, у кого имеется сахарный диабет и лишний вес. Потому что все равно это тот же сахар», – добавила медик.

«Только 1-2 чайные ложки, если нет добавленного сахара в рационе».

Диетолог Дианова рассказала в интервью, каким людям не нужно ест мед. Специалист отметила, что этот продукт является аллергенным, поэтому аллергикам лучше исключить его из своего рациона.Также, беседуя с «Москвой 24», Дианова напомнила , что мед является источником фруктозы. Этот вид природного сахара может неблагоприятно сказываться на печени, если она уже ослаблена, нездорова. Людям, которым диагностирован жировой гепатоз , есть мед не нужно, подчеркнула врач.Тем, у кого нет проблем со здоровьем, диетолог посоветовала употреблять мед строго в умеренном количестве:Резюмируя, специалист заявила, что в целом лучше не употреблять сахар больше 30 граммов за сутки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление нежирного мяса помогает предотвратить деменцию.

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