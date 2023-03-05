Диетолог Дианова: кому не нужно есть мед?

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мед

Врач Нурия Дианова: людям с проблемной печенью мед противопоказан.

Диетолог Дианова рассказала в интервью, каким людям не нужно ест мед. Специалист отметила, что этот продукт является аллергенным, поэтому аллергикам лучше исключить его из своего рациона.

«Также не думаю, что его следует употреблять тем, у кого имеется сахарный диабет и лишний вес. Потому что все равно это тот же сахар», – добавила медик.

Также, беседуя с «Москвой 24», Дианова напомнила, что мед является источником фруктозы. Этот вид природного сахара может неблагоприятно сказываться на печени, если она уже ослаблена, нездорова. Людям, которым диагностирован жировой гепатоз , есть мед не нужно, подчеркнула врач.

Тем, у кого нет проблем со здоровьем, диетолог посоветовала употреблять мед строго в умеренном количестве:

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«Только 1-2 чайные ложки, если нет добавленного сахара в рационе».

Резюмируя, специалист заявила, что в целом лучше не употреблять сахар больше 30 граммов за сутки.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Нурия Дианова
Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-диетолог, гастроэнтеролог
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Теги : мед, опасность для человека, Нурия Дианова