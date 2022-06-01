Врач Дианова сообщила, что помогает сохранять форму после 40 лет

«Употреблять творог малой жирности (4–5%) полезно хотя бы через день», - заметила Дианова.

«В каждом приеме пищи обязательно должна присутствовать порция овощей или фруктов, ягод, сухофруктов, салатов, зелени. Ежедневно следует перекусывать орехами семенами».