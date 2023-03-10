Врач Мясников: печень трески обладает противораковым свойством

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печень трески

«Теледоктор», кардиолог Александр Мясников: в печени трески содержится много витамина, снижающего риск рака.

Врач Мясников рассказал о неожиданном свойстве такого продукта как печень трески. Медик заявил, что ее присутствие в рационе снижает риск заболеть раком.

Противораковое свойство продукта специалист объяснил высокой концентрацией витамина D.

«Продукты с высоким содержанием витамина D укрепляют кости. Помимо этого, исследования показывают, что витамин D может также может снижать риск возникновения онкологических заболеваний», - отметил Александр Мясников.

Специалист добавил, что противораковое действие витамина, которым так богата печень трески,  распространяется на разные органы. Другое его важное свойство – защита от возникновения ведущего к инфарктам атеросклероза.

Кстати! Другой витамин, которого много в печени трески, – это витамин А, играющий важную роль в поддержании здоровой иммунной системы. Таким образом, ее употребление улучшает защиту организма от сезонных инфекционных заболеваний.

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Также установлено, что потребление печени трески уменьшает негативные проявления тревожности, депрессивных состояний, эмоционального напряжения.

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Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : печень трески, защита от рака, Александр Мясников