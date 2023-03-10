Врач Мясников: печень трески обладает противораковым свойством

«Продукты с высоким содержанием витамина D укрепляют кости. Помимо этого, исследования показывают, что витамин D может также может снижать риск возникновения онкологических заболеваний», - отметил Александр Мясников.

Врач Мясников рассказал о неожиданном свойстве такого продукта как печень трески. Медик заявил, что ее присутствие в рационе снижает риск заболеть раком.Противораковое свойство продукта специалист объяснил высокой концентрацией витамина D.Специалист добавил, что противораковое действие витамина, которым так богата печень трески, распространяется на разные органы. Другое его важное свойство – защита от возникновения ведущего к инфарктам атеросклероза.Другой витамин, которого много в печени трески, – это витамин А, играющий важную роль в поддержании здоровой иммунной системы. Таким образом, ее употребление улучшает защиту организма от сезонных инфекционных заболеваний.Также установлено, что потребление печени трески уменьшает негативные проявления тревожности, депрессивных состояний, эмоционального напряжения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему пожилым людям весной рекомендуется употреблять отвар шиповника

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