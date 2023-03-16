Врач Агапкин: клюква помогает избежать инсульта

«Регулярное употребление клюквы помогает на 10-17 процентов снизить риск инсульта», – заявил врач Агапкин.

«Клюква также содержит пигменты антоцианы, которые отвечают за яркий цвет ягод. Они уменьшают воспаление стенок сосудов и стабилизируют давление», - дополнил врач Агапкин.

В программе о здоровье, которую ведет врач Сергей Агапкин, клюква была названа эффективным средством профилактики инсульта – опасного для жизни состояния, обусловленного нарушением кровообращения мозга в результате тромбоза или разрыва кровеносного сосуда.Другой российский специалист, доктор медицинских наук Анатолий Скальный тоже высказался о значительной пользе клюквы, присутствующей в рационе. Профессор Скальный отметил: важными преимуществами ягоды являются высокие дозы марганца (в 100 граммах клюквы содержится его суточная норма) и меди (то же количество дает 15% от необходимой организму дневной нормы).Эксперты уточнили: марганец, которым так богата клюква, обеспечивает хорошее здоровье сосудов: его дефицит ассоциируется с повышенным холестерином, появлением атеросклеротических бляшек. Другой микроэлемент ягоды – медь – ответствен за подавление воспалительных процессов.Медики посоветовали при покупке выбирать мелкие, пусть и не слишком привлекательные внешне ягоды – именно в них скапливается высокая концентрация веществ, оздоровляющих кровеносные сосуды и обеспечивающих профилактику инсульта. Крупноплодная клюква значитеьно уступает в этом плане мелкой и неказистой на вид болотной ягоде.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему пожилым людям не следует регулярно есть овсянку.

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