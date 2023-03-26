Российские медики перечислили причины не есть яблоки

«В сыром виде яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки. Так как содержащаяся в них кислота будет лишний раз раздражать слизистую», - сообщила Барташевич.

Индивидуальная непереносимость.

Аллергия.

Повышенная чувствительность ЖКТ.

Гастрит.

Повышенная кислотность.

Некомпенсированный диабет.

Российские медики перечислили причины не употреблять яблоки. Следует помнить, что эти фрукты содержат кислоту и другие активные компоненты, на которые организм может отреагировать нежелательным образом. Об этом специалисты рассказали порталу «74.RU».По словам одного из врачей, гастроэнтеролога Галины Барташевич, яблоки лучше не есть тем, кто имеет проблемы с пищеварительным трактом, связанные с нарушением целостности его слизистой.Также медики указали на другие патологии, при которых противопоказано есть яблоки.В то же время яблоки обладают обширным рядом полезных свойств, содержат много пектина – клетчатки, эффективно улучающей состояние кишечного микробиома. Эксперты напомнили, что снизить слишком кислый эффект яблок можно, если их запекать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи рекомендуют не запивать пищу холодной водой.

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