Кардиологи назвали опасные для сердца популярные продукты

«Частое употребление соли способно повышать кровяное давление, что является фактором риска развития болезней сердца и инсульта».

«Недавнее исследование показало, что у мужчин, которые придерживались диеты с высоким содержанием белка, риск развития сердечной недостаточности повышался на 33 процента», - предупредили кардиологи.

Британскими кардиологами Шаронн Хейс и Эндрю Фрименом были названы популярные продукты, которые могут быть опасными для сердца. Их доводы опубликовало издание The Sun. Специалисты констатировали, что в «черном списке» находятся продукты промышленного изготовления, готовые к употреблению (то есть, практически не требующие готовки). По словам медиков, тотально исключать все вредное из рациона необязательно, но употребляться она должна как исключение. Здоровью, прежде всего, угрожает регулярное потребление такой пищи – особенно в больших объемах.Кардиологи заявили, что продукты из переработанного мяса отличаются очень высоким содержанием насыщенных жиров. Кроме того, они изобилуют солью, а также содержат нитраты. Все перечисленные ингредиенты вредят сосудам и сердцу, когда употребляются изо дня в день.Их главный минус – слишком значительные дозы соли, предупредили врачи.Обычно люди, которые постоянно едят сладкое, имеют проблемы с весом, ведь эти изделия дают солидную добавку к общему количеству калорий, потребляемых за день. Именно в связи с лишними килограммами и ожирением возрастает риск заполучить сердечное заболевание (а также много других недугов, включая диабет, который тоже подрывает сердечное здоровье)Многие знают: белок необходим телу, мышцам, помогает поддерживать здоровый вес. Но избыток в рационе белка (в первую очередь, животного происхождения) вредит сердцу, а также создает опасно высокую нагрузку на почки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки связаны с высоким риском воспаления.

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