Что помогает предотвратить дефицит железа?

«Если дефицит железа не слишком существен, может помочь рацион, богатый им. Некоторые продукты содержат особенно большое количество железа и могут предотвратить его нехватку в долгосрочной перспективе», - рассказали эксперты портала Fit for Fun.

Железо нужно организму для всего: как жизненно важный микроэлемент, оно участвует в кроветворении и развитии нервной системы, играет ключевую роль во многих метаболических процессах. Железосодержащие препараты, которые продаются в аптеках, помогают в устранении дефиците железа, но для безопасного использования добавок важно, чтобы он был диагностирован врачом и согласован с ним. Как правило, врачи рекомендуют ежедневную добавку от 10 до 15 миллиграммов для взрослых.Кроме того, предотвратить дефицит железа можно с помощью питания.По словам специалистов, лучшим источником железа является мясо и субпродукты (в частности, печень). Среди растительных источников ими названы овсянка, кунжут, лисички, бобовые.Также важно помнить, что усваивать железо организму помогает витамин С. Поэтому в рационе должны присутствовать апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты, перец и другие продукты с витамином С.К первым симптомам относятся сухая кожа, ломкие волосы и ногти, трещины в уголках рта, повышенная восприимчивость к инфекциям. Кроме того, развиваются усталость, общая слабость, проблемы с концентрацией внимания, нарушение терморегуляции тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают нормализовать уровень сахара в крови.

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