Гастроэнтеролог Селиванова предупредила о вреде супа при гастрите и язве
Врач Валерия Селиванова: супы могут усиливать выработку пищеварительных соков, вредя самочувствию при болезнях желудка.
Гастроэнтеролог Валерия Селиванова объяснила в интервью, почему супы могут оказаться скорее вредными, чем полезными в рационе некоторых людей. По словам врача, в процессе готовки супы наполняются экстрактивными веществами, выделяющимися в бульон из продуктов, которые становятся их ингредиентами. В результате получается наваристое блюдо, усвоить которое может только крепкая и здоровая пищеварительная система.
«Экстрактивные вещества делают бульон наваристым, при его употреблении повышается выработка пищеварительных соков, что при гастрите с повышенной кислотностью или при язвенной болезни принесет больше вреда, чем пользы», - рассказала гастроэнтеролог «Известиям».
Кроме того, добавила специалист, некоторые супы содержат кислые компоненты, а также сдабриваются большим количеством специй. После их употребления могут возникать изжога и другие дискомфортные состояния. При гастрите, язве и других проблемах с ЖКТ такие супы противопоказаны как блюда, вызывающие обострение желудочно-кишечных заболеваний.
Селиванова заметила, что мнение об обязательном включении супов в рацион питания является популярным, но оно ошибочно:
«Есть заблуждение, что необходимо есть суп, чтобы не питаться всухомятку, но это не так. Нужно просто пить чистую воду».
Также врач назвала заблуждением представление о супах как о диетическом блюде, помогающем сохранять стройную фигуру или худеть. По словам эксперта, диетическими являются только постные овощные супы. Существенным недостатком многих супов медик считает слишком низкое содержание белка.
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Валерия Селиванова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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