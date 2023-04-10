Эндокринолог Павлова: привычка пить на ночь кефир повышает сахар в крови

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стакан кефира

По словам эндокринолога Зухры Павловой, питье кефира на ночь может нарушать углеводный обмен, способствовать развитию гипергликемии.

Эндокринолог Павлова высказалась о вреде привычки пить вечером кефир. Специалист констатировала, что она повышает уровень сахара в крови, способствует развитию предиабета, диабета.

«Употребление кефира перед сном может привести к диабету, так как он повышает уровень сахара в крови», - предупредила медик россиян.

По словам Павловой, в позднее время активизируется производство инсулина – гормона, вырабатываемого поджелудочной железой, и ответственного за распределение по клеткам сахара, выделяемого после употребления пищи. Прием кефира, содержащего углеводы, стимулирует без того активное выделение гормона. В результате сахар быстрее транспортируется по клеткам, и его уровень в крови резко снижается. Чтобы восполнить его, печень увеличивает выработку глюкозы, и уровень сахара начинает расти. Об этом медик рассказала в телеграм-канале.

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Павлова заметила, что при регулярном употреблении кефира вечером, перед сном возникает риск развития таких состояний, когда уровень сахара в крови остается стабильной высоким. Медик считает, что в поздние часы и ночью лучше воздерживаться от любой пищи и напитков, за исключением воды.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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