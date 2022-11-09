Эндокринолог Нечаева назвала эффективный способ похудения

«Изменение образа питания предполагает постепенное замещение более калорийных продуктов менее калорийными. Не стоит запрещать себе что-то есть в принципе. Для начала постарайтесь уменьшить количество продуктов, которые приводят к набору массы тела», - дала совет медик.

Эндокринолог Нечаева сообщила в интервью, что похудение с помощью строгих диет редко бывает успешным в долгосрочном плане. Беседуя с «Российской газетой», специалист объяснила , что любая диета предполагает ограниченный по времени период. Когда он заканчивается, и человек перестает питаться согласно диетическому плану, его лишний вес все равно возвращается.Нечаева назвала более эффективный способ похуденияПо мнениюэндокринолога, уменьшать массу тела нужно постепенно, изменив свои пищевые привычки.Врач подчеркнула, что изменившиеся привычки в питании должны сохраняться таковыми навсегда.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему специалисты считают магазинную выпечку для сосудов и сердца опаснее колбасы.

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