Биохимик Хитров: людям с гастритом полезно есть морскую капусту
Биохимик Анатолий Хитров: морская капуста позитивно влияет на слизистую желудка.
По словам Хитрова, морскую капусту полезно есть людям с гастритом – воспалительным заболеванием желудка.
«В ламинарии много альгинатов, которые благоприятно воздействуют на внутреннюю поверхность и слизистую желудка», - заметил эксперт.
Беседуя с порталом Pravda. Ru, специалист добавил, что альгинаты, присутствующие в водорослях помогают останавливать локальные кровотечения, способствуют, но заживлению поврежденных участков тканей.
Среди других продуктов, которые полезно есть людям с гастритом, Анатолий Хитров выделил источники пребиотиков и порекомендовал обогащать питание кисломолочными продуктами, квашеной капустой. Кроме того, жертвы гастрита могут позволить себе лакомиться сладкими овощами и фруктами, есть нежирное мясо.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом Марият Мухиной были названы продукты, способствующие замедлению старения.
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Анатолий Хитров
ЗОЖ
руководитель департамента биохимии и биотехнологии НПО «Биомедицинские инновационые технологии»
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