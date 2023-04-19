Биохимик Хитров: людям с гастритом полезно есть морскую капусту

«В ламинарии много альгинатов, которые благоприятно воздействуют на внутреннюю поверхность и слизистую желудка», - заметил эксперт.

По словам Хитрова, морскую капусту полезно есть людям с гастритом – воспалительным заболеванием желудка.Беседуя с порталом Pravda. Ru, специалист добавил , что альгинаты, присутствующие в водорослях помогают останавливать локальные кровотечения, способствуют, но заживлению поврежденных участков тканей.Среди других продуктов, которые полезно есть людям с гастритом, Анатолий Хитров выделил источники пребиотиков и порекомендовал обогащать питание кисломолочными продуктами, квашеной капустой. Кроме того, жертвы гастрита могут позволить себе лакомиться сладкими овощами и фруктами, есть нежирное мясо.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом Марият Мухиной были названы продукты , способствующие замедлению старения.

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