Диетолог Мухина: яйца, орехи и творог помогают замедлить старение

«Замедлить старение после 50 лет поможет употребление пищи, богатой белком и клетчаткой. Подобное питание уменьшает вероятность возникновения болезней сердца, диабета второго типа, высокого кровяного давления, онкологических проявлений», - рассказала эксперт.

Врач-диетолог Мухина сообщила, что благодаря полезным пищевым привычкам можно значительно улучшить свою защиту от «возрастных» заболеваний.Диетолог Мухина напомнила, что с возрастом тело теряет мышечную массу. Восстановлению мышц помогают продукты, содержащие много белка, поэтому будет полезным включение в рацион яиц, орехов, творога.Людям после 60 лет специалист посоветовала употреблять «регенеративные продукты», поскольку в этом возрасте клетки организма не могут регенерировать так, как в более молодые годы. Продуктом с регенеративными компонентами Марият Мухина назвала рыбу. В свою очередь, мясные продукты должны употребляться пожилыми людьми строго ограниченно, так как из-за их употребления повышается уровень холестерина. Рекомендации специалиста опубликовало издание «Народные Новости».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к молоку повышает риск развития некоторых видов рака.

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