Врач Хрипкова: подъемы по лестнице и танцы полезны гипертоникам как физические нагрузки

езда на велосипеде

подъемы по лестнице

танцы

работа по дому, на участке в саду

бег трусцой

плавание

ходьба, прогулки пешком.

«150 минут в неделю надо уделять физическим нагрузкам умеренной аэробной активности или 75 минут – активной аэробной активности», - сказала терапевт «Ленте.ру».

Врач Хрипкова констатировала, что гипертоники не должны избегать физических нагрузок. Правильные нагрузки улучшают контроль артериального давления, способствует снижению веса, сокращению холестерина, положительно сказываются на сердце, помогают справляется со стрессом.Терапевт Хрипкова назвала необходимые гипертоникам физические нагрузки:По словам врача Алены Хрипковой, гипертоникам показана аэробная активность, увеличивающая частоту дыхания и сокращений сердца.Медик добавила, что нагрузки должны подбираться специалистами, так как в связи с неподходящими нагрузками (например, излишне интенсивными) может резко повышаться артериальное давление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что снижать артериальное давление помогает газированная вода.

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