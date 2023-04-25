Врач Хрипкова: подъемы по лестнице и танцы полезны гипертоникам как физические нагрузки

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измерение давления

Терапевт Алена Хрипкова перечислила те виды физических нагрузок, которые нужны при гипертонии.

Врач Хрипкова констатировала, что гипертоники не должны избегать физических нагрузок. Правильные нагрузки улучшают контроль артериального давления, способствует снижению веса, сокращению холестерина, положительно сказываются на сердце, помогают справляется со стрессом.

Терапевт Хрипкова назвала необходимые гипертоникам физические нагрузки:
  • езда на велосипеде
  • подъемы по лестнице
  • танцы
  • работа по дому, на участке в саду
  • бег трусцой
  • плавание
  • ходьба, прогулки пешком.
По словам врача Алены Хрипковой, гипертоникам показана аэробная активность, увеличивающая частоту дыхания и сокращений сердца.

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«150 минут в неделю надо уделять физическим нагрузкам умеренной аэробной активности или 75 минут – активной аэробной активности», - сказала терапевт «Ленте.ру».

Медик добавила, что нагрузки должны подбираться специалистами, так как  в  связи с неподходящими нагрузками (например, излишне интенсивными) может резко повышаться артериальное давление.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что снижать артериальное давление помогает газированная вода.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алена Хрипкова
Алена Хрипкова
ЗОЖ
врач-терапевт
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Теги : гипертония, физические нагрузки, Алена Хрипкова