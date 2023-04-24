Диетолог Соломатина: газированная вода полезна для снижения давления

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газированная вода

Диетолог Елена Соломатина: питье неподслащенной газированной воды улучшает деятельность кишечника и может понижать кровяное давление.

Диетолог Соломатина рассказала в интервью о неожиданной пользе газированной воды. Медик заметила, что благодаря действию содержащегося в ней углекислого газ на капилляры может понижаться высокое кровяное давление.

«Углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. В результате кровь устремляется на периферию и таким образом может понижаться артериальное давление», - объяснила диетолог «Москве 24».

По словам Елены Соломатиной, пить подслащенную газированную воду полезно также тем, что вынужден подолгу сидеть за столом, мало двигается. Напиток может стимулировать обменные процессы, благоприятно влияет на работу пищеварительного тракта, препятствует появлению ленивого кишечника. Специалист заявила, что употребление газированной воды помогает при запоре, если он не слишком тяжелый.

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Однако если имеются такие состояния как гастрит, язва или колит, пить такую воду противопоказано.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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