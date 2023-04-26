Терапевт Сапего рассказал о канцерогенах и возбудителях гепатита в колбасе

«В колбасе присутствует большое количество соли, насыщенных жиров, канцерогенов и возбудителей инфекций», - рассказал Георгий Сапего.

«Такие продукты содержат канцерогенные вещества и повышают риск развития рака», - заявил Сапего.

«Так, немецкие колбасы часто оказываются источником заражения вирусом гепатита Е», – предостерёг терапевт.

Врач предупредил в интервью: ежедневное употребление колбасы может нанести колоссальный вред здоровью.Медик указал на то, что колбасные изделия относятся к процессированному мясу (то есть, к такому, которое подверглось серьезной промышленно переработке).Терапевт добавил, что колбасу категорически нельзя есть людям, имеющим повышенное артериальное давление, хронические болезни сердечно-сосудистой системы. В беседе с радио Sputnik Георгий Сапего объяснил , что колбасы отличаются очень высокими дозами соли, повышающей артериальное давление, а также насыщенных жиров, ведущих к увеличению холестерина в крови. У людей со слабыми сосудами и сердцем пристрастие к колбасе увеличивает риск сердечного приступа или инсульта, подчеркнул врач.Также специалист сообщил о способности колбас провоцировать появление инфекционных заболеваний. В них могут скрываться возбудители гепатита.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , помогающих сохранить молодость мозга.

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