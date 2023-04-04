Врач Сапего: аспирин может стать провокатором самого опасного типа инсульта

«От аспирина больше шансов получить кровоизлияние в головной мозг, чем дождаться пользы. Но наши люди глотают аспирин по поводу и без. И никого не пугает риск кровоизлияния в головной мозг», - поделился врач в своем блоге на «Дзен».

Популярный у россиян аспирин относится к антикоагулянтам – препаратам, разжижающим кровь и препятствующим тромбозу. Врач Георгий Сапего рассказал, что такие лекарства обладают репутацией эффективных профилактических средств, когда речь идет о рисках ишемического инсульта. Данный тип инсультов характеризуется прекращением нормального кровоснабжения мозга, возникающим из-за закупорки сосуда тромбом.В то же время врач Сапего отметил: хотя аспирин и используется с целью профилактики ишемического инсульта мозга, его необдуманный прием может провоцировать развитие геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв сосуда с последующим кровоизлиянием. Геморрагический инсульт является самым опасным видом апоплексии мозга из-за высокой вероятности летального исхода.Также, добавил Георгий Сапего, аспирин может стать провокатором разных внутренних кровоизлияний. В частности, желудочных (например, при имеющейся язве).Специалист призвал россиян не принимать этот препарат самостоятельно без предварительного согласования с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что популярные лекарства вызывают у людей повреждение почек.

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