Диетолог Соломатина: горячие напитки несовместимы с острыми, кислыми и холодными продуктами

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горячий напиток

Диетолог Соломатина рассказала об опасных сочетаниях с горячими напитками  разных продуктов.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, горячие напитки вызывают сильное раздражение слизистой ткани пищеварительного тракта. Их сочетание с неподходящими продуктами может способствовать ее серьезному повреждению. В частности, горячие напитки несовместимы с острыми продуктами.

«Если мы употребляем острые продукты, которые обладают раздражающим действием, к примеру перец или имбирь, и запиваем их горячим напитком, то ожог и раздражение могут быть слишком сильными», - предупредила Елена Соломатина.

Беседуя с «Москвой 24», врач посоветовала не сочетать с горячими напитками и кислые продукты – такое сочетание тоже провоцирует чрезмерно сильное раздражение.

Соломатина посоветовала не класть в горячий чай и другие напитки ягоды и фрукты. Высокая температура разрушительно действует на тот же витамин С, другие витамины. Нужно ждать, когда напиток остынет.
 
Еще горячие напитки несовместимы с тяжелой пищей, это очень дискомфортно для пищеварения. Кроме того, опасным является сочетание горячих напитков и холодных продуктов. Из-за возникающего при этом перепада температуры  на эмали зубов могут возникать трещины.

«Любые ферментированные продукты, к которым относятся йогурт, простокваша, ряженка, квашеная капуста, также не следует запивать горячими напитками», - добавила медик, пояснив, что это губительно для пробиотиков.

Помимо того, Елена Соломатина порекомендовала не сочетать горячие напитки с газированными.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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