Врач Михалева: отказ от молока создает дефицит полезных веществ в организме
Врач Оксана Михалева: молоку и молочным продуктам незаслуженно приписываются вредные свойства.
Врач Михалева обратила внимание а то, что молоко сегодня часто и совершенно неоправданно демонизируется. Отказ от молока со стороны многих людей связан с бытующими мифами о его вреде.
«Молочным продуктам приписывают способность вызывать нарушения пищеварения, аутоиммунные заболевания, ожирение. На самом деле это далеко не так», - цитируют Михалеву «Известия».
Врач заявила, что организму скорее навредит отказ от молока, поскольку он способствует дефициту полезных веществ. Михалева подчеркнула, что именно молочные продукты играют роль основных поставщиков кальция для организма человека – их игнорирование может спровоцировать дефицит кальция. После 50 лет нехватка этого микроэлемента грозит развитием остеопороза.
Кроме того, в молоке присутствует легкоусвояемый белок. Потребность в таком белке особенно высока у детей, подростков, женщин репродуктивного возраста, пожилых людей, спортсменов и занимающихся физическим трудом людей.
Что еще содержится в молоке? Оно является источником таких важных для здоровья витаминов и микроэлементов как витамины группы В (В12, В1, В6), витамин А, витамин С, фосфор, цинк, железо, селен.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не следует завтракать кашами на молоке.
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Оксана Михалева
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук
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