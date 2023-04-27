Врач Михалева: отказ от молока создает дефицит полезных веществ в организме

«Молочным продуктам приписывают способность вызывать нарушения пищеварения, аутоиммунные заболевания, ожирение. На самом деле это далеко не так», - цитируют Михалеву «Известия».

Врач Михалева обратила внимание а то, что молоко сегодня часто и совершенно неоправданно демонизируется. Отказ от молока со стороны многих людей связан с бытующими мифами о его вреде.Врач заявила , что организму скорее навредит отказ от молока, поскольку он способствует дефициту полезных веществ. Михалева подчеркнула, что именно молочные продукты играют роль основных поставщиков кальция для организма человека – их игнорирование может спровоцировать дефицит кальция. После 50 лет нехватка этого микроэлемента грозит развитием остеопороза.Кроме того, в молоке присутствует легкоусвояемый белок. Потребность в таком белке особенно высока у детей, подростков, женщин репродуктивного возраста, пожилых людей, спортсменов и занимающихся физическим трудом людей.Что еще содержится в молоке? Оно является источником таких важных для здоровья витаминов и микроэлементов как витамины группы В (В12, В1, В6), витамин А, витамин С, фосфор, цинк, железо, селен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не следует завтракать кашами на молоке.

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