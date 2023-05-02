Эндокринолог Павлова: съедаемые натощак фрукты стимулируют жироотложение
Эндокринолог Зухра Павлова: во избежание лишнего веса фрукты не следует есть вечером и натощак.
Людям, которые стремятся похудеть или стараются не допустить появления лишнего веса, врач Павлова напомнила о важности правильного употребления фруктов и сладких овощей. По словам медика, дары природы, содержащие фруктозу и другие сахара, могут при неправильном поедании действовать на организм практически так же, как традиционные сласти в виде конфет или выпечки.
Что же советует медик?
Есть только в первой половине дня. Чтобы сохранить фигуру, любителям сладкого следует есть свои любимые лакомства в начале дня, утверждает специалист. Этого принципа стоит придерживаться независимо от того, что поедается – фрукт или десертное изделие.
«Вечером у нас самый высокий уровень активности инсулина, и все сладкое, которое съедается в это время, очень сильно повышает его уровень и процесс жирообразования. Все сладкое - будь то шоколадка, или фрукт - мы едим в первой половине дня», - сообщила Зухра Павлова.
Не есть натощак. Эндокринолог объяснила, что съедаемые натощак фрукты способствуют мощному росту уровня сахара в крови, с которым связана повышенная выработка инсулина – данный процесс стимулирует жироотложение. Кроме того, съедаемые натощак фрукты способствуют увеличению концентрации фруктозы в крови – это нарушает здоровые механизмы аппетита и побуждает человека чувствовать сильный голод вскоре после такого перекуса.
С чем есть. Фрукты следует употреблять вместе с белком или полезным жиром.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доступные фрукты эффективно препятствуют росту раковых клеток.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий