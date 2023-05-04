Диетолог Соломатина: некоторым женщинам кофе уменьшает размер груди

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кофе

Диетолог Елена Соломатина: пристрастие к кофе способно влиять на размер груди у женщин.

Диетолог Соломатина сообщила о необычной способности популярного напитка уменьшать грудь некоторым женщинам. По словам медика, это происходит при приеме больших доз кофе, что было установлено шведскими исследователями из Лундского университета.

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«Исследование говорит о том, что у женщин с определенным геном размер груди может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе – более трех чашек ежедневно», - сказала специалист в комментарии «Москве 24».

Елена Соломатина уточнила, что подобное влияние кофе распространяется на женщин, являющихся носительницами определенного варианта гена С .

Кофе уменьшает грудь


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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Кофе влияет на размер женской груди
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Теги : кофе, размер груди, Елена Соломатина