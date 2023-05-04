Диетолог Соломатина: некоторым женщинам кофе уменьшает размер груди

«Исследование говорит о том, что у женщин с определенным геном размер груди может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе – более трех чашек ежедневно», - сказала специалист в комментарии «Москве 24».

Диетолог Соломатина сообщила о необычной способности популярного напитка уменьшать грудь некоторым женщинам. По словам медика, это происходит при приеме больших доз кофе, что было установлено шведскими исследователями из Лундского университета.Елена Соломатина уточнила, что подобное влияние кофе распространяется на женщин, являющихся носительницами определенного варианта гена С .Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что не все трансжиры являются опасными для организма.

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