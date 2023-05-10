Диетолог Панова: сладкие вина относятся к опасным для фигуры видам алкоголя

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белок вино

Диетолог Оксана Панова рассказала о спиртных напитках, которые могут особенно быстро вызвать прибавку в весе.

Диетолог Панова констатировала: тем, кто хочет похудеть, следует отказаться от алкоголя или свести его количество в рационе к минимуму.

«Регулярные алкогольные возлияния не уживаются с контролем веса», - сообщила специалист «Газете.Ru».

Оксана Панова напомнила, что в спиртных напитках содержится много углеводов и калорий. Диетолог перечислила самые опасные для фигуры виды алкоголя:
  • сладкие вина,
  • содержащие добавки сидры,
  • коктейли, содержащие ликеры и газировку.
Менее калорийными являются красное сухое вино или светлое пиво, но их разрешенное употребление подразумевает умеренность.

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«Пара пол-литровых кружек пива или полбутылки вина однозначно станут «калорийной бомбой», - подчеркнула эксперт.

Отметила Панова и тот факт, что прием алкоголя провоцирует усиление аппетита – это ведет к тому, что человеком съедаются дополнительные порции закусок и повышается вероятность набора веса.

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Оксана Панова
Оксана Панова
ЗОЖ
нутрициолог, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук
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