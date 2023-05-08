Диетолог Жаровская: углеводное похмелье проявляется упадком сил и раздражительностью

«Первый симптом углеводного похмелья – когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора», - рассказала Татьяна Жаровская радио Sputnik.

Медик Жаровская сообщила в интервью, что при постоянном употреблении разных сластей работа организма может нарушаться, и человек начинает страдать так называемым углеводным похмельем. По словам специалиста, определить его наличие довольно просто: если человеку не давать ничего сладкого, то спустя несколько часов он будет ощущать характерное ухудшение самочувствия с упадком сил, плохим настроением, невозможностью сконцентрироваться и четко мыслить.Диетолог напомнила, что ежедневное количество съедаемого сладкого не должно превышать 50 граммов. Если съедать вместо этого порцию вдвое больше – 100 граммов – это поспособствует тому, что рано или поздно сформируется углеводное похмелье, время его возникновения зависит от особенностей организма.Специалист предупредила, что наличие углеводного похмелья может означать плохое состояние печени. Постоянное употребление большого количества сладостей провоцирует рост жировых клеток в этом органе и нарушает многие функции печени. С этими негативными изменениями тесно связана подверженность организма воспалению, вдобавок при злоупотреблении сладким повышается риск развития инсулинорезистентности, ведущей к диабету.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сладости называются врачами в числе полезных.

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