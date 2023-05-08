Диетолог Жаровская: углеводное похмелье проявляется упадком сил и раздражительностью

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плохое самочувствие

Нутрициолог и диетолог Татьяна Жаровская: регулярное употребление сладкого способствует появлению такого состояния как углеводное похмелье.

Медик Жаровская сообщила в интервью, что при постоянном употреблении разных сластей работа организма может нарушаться, и человек начинает страдать так называемым углеводным похмельем. По словам специалиста, определить его наличие довольно просто: если человеку не давать ничего сладкого, то спустя несколько часов он будет ощущать характерное ухудшение самочувствия с упадком сил, плохим настроением, невозможностью сконцентрироваться и четко мыслить.

«Первый симптом углеводного похмелья – когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора», - рассказала Татьяна Жаровская радио Sputnik.

Диетолог напомнила, что ежедневное количество съедаемого сладкого не должно превышать 50 граммов. Если съедать вместо этого порцию вдвое больше – 100 граммов – это поспособствует тому, что рано или поздно сформируется углеводное похмелье, время его возникновения зависит от особенностей организма.

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Специалист предупредила, что наличие углеводного похмелья может означать плохое состояние печени. Постоянное употребление большого количества сладостей провоцирует рост жировых клеток в этом органе и нарушает многие функции печени. С этими негативными изменениями тесно связана подверженность организма воспалению, вдобавок при злоупотреблении сладким повышается риск развития инсулинорезистентности, ведущей к диабету.

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Татьяна Жаровская
Татьяна Жаровская
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : углеводы, вред сахара, Татьяна Жаровская