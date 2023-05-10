Врач Киселева: пристрастие к молоку может вызвать онкологические и другие проблемы
Врач Елена Киселева: пить молоко взрослым людям нужно строго умеренно.
Пристрастие к молоку может оказаться опасной привычкой. Говоря о вреде его употребления в больших количествах, Киселева предупредила:
«Молоко является не самым полезным продуктом для взрослых, так как его употребление в больших количествах может спровоцировать онкологические и другие проблемы».
По словам Елены Киселевой, коровье молоко содержит эстроген, повышающий в крови содержание пролактина. У мужчин из-за этого подавляется выработка тестостерона, увеличиваются грудные железы. У женщин – возрастает вероятность появления рака груди.
Медик добавила, что молоко является источником аминокислоты лейцина, провоцирующей деление клеток и их рост. Считается, что с этим могут быть связаны риски таких злокачественных опухолей, как рак эндометрия и рак простаты.
«Также в молоке содержатся белки глобулины и казеин, которые часто перевариваются не до конца, повреждая эпителий кишечника и провоцируя хронические воспаления, развитие аллергических реакций, онкологические процессы», - проинформировала специалист.
В интервью «АиФ» врач Елена Киселева дополнительно сообщила, что в больших дозах молоко вредит из-за присутствия животных жиров и сахара лактозы. Взрослому человеку не стоит употреблять больше стакана молока в день.
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Елена Киселева
ЗОЖ
врач-терапевт, эндокринолог
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