Эндокринолог Киселева: молоко повышает риск рака груди и простаты

7 206 Фото: https://unsplash.com/photos/_8bnn1GqX70
молоко

Врач-эндокринолог Елена Киселева: для взрослых людей молоко может быть опасным продуктом.

Врач Киселева сообщила в интервью, что молоко отличается высокой концентрацией эстрогенов, увеличивающих в организме содержание пролактина – гормона, влияющего на функционирование желез. По словам медика, у мужчин, которые пьют много молока, эта привычка способствует снижению выработки тестостерона, появлению гинекомастии (увеличение груди), а также рака грудных желез.

Кроме того, молоко в больших количествах повышает риск рака простаты, заметила специалистка.

«Употребление молока взрослыми людьми повышает риск роста раковых опухолей эндометрия, простаты», - сказала Елена Киселева «Известиям».

Эндокринолог добавила, что в составе молока присутствует аминокислота лейцин, которая может стимулировать рост и размножение клеток, – это тоже способно влиять на возникновение опухолей у взрослых людей. Кроме того, молоко содержит такие белки как глобулины и казеин. Человеческим организмом они перевариваются с трудом, порой так и остаются нерасщепленными.

Лекарство от рака груди может помочь мужчинам с раком простаты

«В результате они всасываются именно как белки, повреждая кишечный эпителий, приводя к развитию хронического воспаления в кишечнике, развитию аллергических реакций и онкологических процессов, а также к задержке воды в организме и воспалению суставов», - предупредила медик.

Киселева констатировала, что отказываться от молочных продуктов не нужно, однако то же молоко должно употребляться умеренно. По мнению специалиста, предпочтение следует отдавать кисломолочным продуктам, творогу.

Ученые рассказали о новой опасности употребления пива

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу приносит употребление болгарского перца пожилым людям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Киселева
Елена Киселева
ЗОЖ
врач-терапевт, эндокринолог
Читать MedikForum.ru в
Употребление коровьего молока оказалось опасным для женщин
Нутрициолог Елькина предупредила об опасности молока и кисломолочных продуктов
Врач-диетолог из Испании рассказал, может ли молоко повысить риск рака
Теги : вред молока, причины рака, Елена Киселева