Эндокринолог Киселева: молоко повышает риск рака груди и простаты
Врач-эндокринолог Елена Киселева: для взрослых людей молоко может быть опасным продуктом.
Врач Киселева сообщила в интервью, что молоко отличается высокой концентрацией эстрогенов, увеличивающих в организме содержание пролактина – гормона, влияющего на функционирование желез. По словам медика, у мужчин, которые пьют много молока, эта привычка способствует снижению выработки тестостерона, появлению гинекомастии (увеличение груди), а также рака грудных желез.
Кроме того, молоко в больших количествах повышает риск рака простаты, заметила специалистка.
«Употребление молока взрослыми людьми повышает риск роста раковых опухолей эндометрия, простаты», - сказала Елена Киселева «Известиям».
Эндокринолог добавила, что в составе молока присутствует аминокислота лейцин, которая может стимулировать рост и размножение клеток, – это тоже способно влиять на возникновение опухолей у взрослых людей. Кроме того, молоко содержит такие белки как глобулины и казеин. Человеческим организмом они перевариваются с трудом, порой так и остаются нерасщепленными.
«В результате они всасываются именно как белки, повреждая кишечный эпителий, приводя к развитию хронического воспаления в кишечнике, развитию аллергических реакций и онкологических процессов, а также к задержке воды в организме и воспалению суставов», - предупредила медик.
Киселева констатировала, что отказываться от молочных продуктов не нужно, однако то же молоко должно употребляться умеренно. По мнению специалиста, предпочтение следует отдавать кисломолочным продуктам, творогу.
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Елена Киселева
ЗОЖ
врач-терапевт, эндокринолог
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