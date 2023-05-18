Хирург Умнов: пристрастие к пиву грозит «синдромом бычьего сердца»

«Пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее водочного, а если пристраститься к пиву в молодом возрасте, то к 30 годам человек получит серьезные, смертельно опасные проблемы со здоровьем», - объяснил специалист порталу NEWS.ru.

«развивается «синдром бычьего сердца», когда его стенки утолщаются, а полости расширяются, и в результате орган быстрее изнашивается».

Врач Умнов сообщил в интервью, что пристрастие к пиву является одной из самых вредных привычек, связанных с употреблением алкоголя. Медик подчеркнул, что питье хмельного напитка способствует быстрому развитию зависимости.Многим известно, что любители пива могут обзавестись большим животом (он так и называется – «пивной»). Александр Умнов напомнил, что в пене напитка содержится кобальт, оказывающий негативное влияние на состояние сердца и сосудов. В связи с этим, по словам врача,Последствиями такого синдрома могут стать ишемическая болезнь сердца или тромбоэмболия легочной артерии. Данные патологии тесно связаны с риском преждевременной или внезапной смерти. Хирург подчеркнул, что люди, страдающие пивной зависимостью, подвержены смертности из-за развития сердечного приступа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чего опасаться при образовании накипи в чайнике.

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