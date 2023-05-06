Нарколог Клименко: пристрастие к пиву ведет к увеличению сердца

«Пиво ошибочно считают легким алкоголем. Избавиться от пивной зависимости даже сложнее, чем от водочной», - сказала Татьяна Клименко в беседе с KP.Ru.

«Пиво создает повышенную нагрузку на кровеносное русло, вены расширяются, а сердце со временем увеличивается в размерах», - объяснила врач.

В интервью психиатра-нарколога Клименко прозвучало предупреждение о том, что пиво не следует считать легким алкоголем. По словам медика, его употребление может перерасти в зависимость более сильную, чем та, что вызывается распитием более крепких спиртных напитков.Нарколог отметила, что действие пива на организм может быть разрушительным. Врач указала на то, что если человек, пьющий пиво, еще и курит, его состоянием сопоставив с уроном от пребывания в зоне радиации.Одним из рисков, которым подвергаются любители пенного напитка, является «пивное сердце» – увеличенный в размерах миокард.Кроме того, добавила нарколог, люди, постоянно употребляющие пиво, становятся склонными к развитию сердечной недостаточности, нарушению сердечного ритма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды сладкого могут быть полезными.

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