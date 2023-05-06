Нарколог Клименко: пристрастие к пиву ведет к увеличению сердца
Нарколог Татьяна Клименко рассказала, какой вред здоровью наносит употребление пива.
В интервью психиатра-нарколога Клименко прозвучало предупреждение о том, что пиво не следует считать легким алкоголем. По словам медика, его употребление может перерасти в зависимость более сильную, чем та, что вызывается распитием более крепких спиртных напитков.
«Пиво ошибочно считают легким алкоголем. Избавиться от пивной зависимости даже сложнее, чем от водочной», - сказала Татьяна Клименко в беседе с KP.Ru.
Нарколог отметила, что действие пива на организм может быть разрушительным. Врач указала на то, что если человек, пьющий пиво, еще и курит, его состоянием сопоставив с уроном от пребывания в зоне радиации.
Одним из рисков, которым подвергаются любители пенного напитка, является «пивное сердце» – увеличенный в размерах миокард.
«Пиво создает повышенную нагрузку на кровеносное русло, вены расширяются, а сердце со временем увеличивается в размерах», - объяснила врач.
Кроме того, добавила нарколог, люди, постоянно употребляющие пиво, становятся склонными к развитию сердечной недостаточности, нарушению сердечного ритма.
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Татьяна Клименко
ЗОЖ
психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии
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