Терапевт Никитина: употребление этих пяти овощей помогает снизить риск рака

«Некоторые ученые доказывают, что употребление брокколи также помогает снизить риск колоректального рака. Чтобы получить преимущества этого овоща в борьбе с раком, есть его рекомендуется каждую неделю».

Некоторые овощи помогают бороться с возникновением рака и его прогрессированием. Терапевт Светлана Никитина рассказала «МедикФорум», что некоторые овощи, помимо различных других преимуществ, поддерживают иммунитет и способствуют росту здоровых клеток, что эффективно помогает снизить риск рака.Крестоцветный овощ содержит в себе сульфорафан – растительное соединение, которое обладает выраженными противораковыми свойствами. Проводившиеся исследования показали, что сульфорафан способен уменьшить размер и количество клеток рака молочной железы на впечатляющие 75 процентов.Они насыщены ликопином, чье употребление также дает противораковый эффект. В частности, исследователи говорят о его полезности в борьбе с раком простаты. Испытания на животных, проводившиеся Американским институтом исследования рака, продемонстрировали способность ликопина останавливать рост раковых клеток.Пряный овощ богат активным соединением, известным как аллицин, который, согласно различным исследованиям, может «убивать» раковые клетки. Ученые связывают регулярное употребление чеснока со снижением риска колоректального рака, отмечают его свойство замедлять рост раковых клеток и уменьшать воспаление.Употребление богатой клетчаткой и белком фасоли способствует защите от колоректального рака.Листовые зеленые овощи являются хорошим источником антиоксидантов бета-каротина и лютеина. Антиоксиданты помогают блокировать свободные радикалы и канцерогены в организме. Кроме того, шпинат содержит витамин С, препятствующий развитию раковых клеток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как малиновое варенье может вредить здоровью пожилых людей.

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