Врач назвала овощ, который снижает давление - содержит «натуральные нитраты»

«Воздействие на нашу сердечно-сосудистую систему заключается в расширении кровеносных сосудов, что снижает кровяное давление; это известно как расширение сосудов. Было подсчитано, что употребление не менее пяти порций различных фруктов и овощей в день может снизить риск смерти от хронических заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт, на 20 процентов. После того, как нитриты попадают в наш желудок, они превращаются в газообразную форму азота (NO), которая попадает в наш кровоток», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Высокое кровяное давление распространено, затрагивая около трети всех взрослых. Это означает, что вашему сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Если его не лечить, это может привести к серьезным неотложным состояниям из-за дополнительной нагрузки на органы.Сюда входят сердечные приступы, инсульты и болезни почек. Хорошо известно, что диета является одним из факторов, способствующих артериальному давлению.В частности, употребление слишком большого количества соли является основной причиной высокого кровяного давления, потому что оно заставляет ваше тело удерживать воду, оказывая дополнительное давление на кровеносные сосуды.Причиной также является недостаточное употребление фруктов и овощей, некоторые из которых, как известно, снижают кровяное давление.Одним из таких овощей является кресс-салат. Это связано с содержанием в нем нитратов, которые помогают мышцам вокруг кровеносных сосудов расслабиться и увеличить кровоток.Ранее МедикФорум писал об аллергии от холода.

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