Врач Соломатина: малиновое варенье грозит пожилым людям диабетом и болезнями ЖКТ

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малиновое варенье

Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему малиновое варенье может быть опасным для пожилых людей.

Малиновое варенье – известное домашнее «лекарство» от простуды: такую репутацию ему обеспечивает содержащийся в нем витамин C. Несмотря на это врач-диетолог Соломатина предупреждает:

«Для пожилых людей такое лекарство натурального происхождения может быть опасно».

В интервью «Москве 24» медик напомнила, что люди возрастом 60 лет и старше часто страдают от инсулинорезистентности, предиабета и диабета, лишнего веса. Употребление малинового варенья может обострять эти проблемы из-за содержания большого количества сахара.

«Даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию благодаря большому количеству сахара в составе», - заявила эксперт.

Помимо того, в пожилом возрасте учащается подверженность язве, гастриту, другим болезням ЖКТ. Тем, у кого они есть, употреблять варенье из малины нужно с большой осторожностью – во многих случаях от него предпочтительнее отказаться. Такое лакомство способно ухудшить неприятные симптомы, свойственные этим недугам.

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Также врач обратила внимание на способность малинового варенья содействовать активному потоотделению. Если вспотевший человек окажется под действием холода (например, сквозняка или кондиционера), он рискует простудиться. У пожилых людей такой риск особенно высок.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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