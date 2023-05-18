Врач Соломатина: малиновое варенье грозит пожилым людям диабетом и болезнями ЖКТ

«Для пожилых людей такое лекарство натурального происхождения может быть опасно».

«Даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию благодаря большому количеству сахара в составе», - заявила эксперт.

Малиновое варенье – известное домашнее «лекарство» от простуды: такую репутацию ему обеспечивает содержащийся в нем витамин C. Несмотря на это врач-диетолог Соломатина предупреждает:В интервью «Москве 24» медик напомнила, что люди возрастом 60 лет и старше часто страдают от инсулинорезистентности, предиабета и диабета, лишнего веса. Употребление малинового варенья может обострять эти проблемы из-за содержания большого количества сахара.Помимо того, в пожилом возрасте учащается подверженность язве, гастриту, другим болезням ЖКТ. Тем, у кого они есть, употреблять варенье из малины нужно с большой осторожностью – во многих случаях от него предпочтительнее отказаться. Такое лакомство способно ухудшить неприятные симптомы, свойственные этим недугам.Также врач обратила внимание на способность малинового варенья содействовать активному потоотделению. Если вспотевший человек окажется под действием холода (например, сквозняка или кондиционера), он рискует простудиться. У пожилых людей такой риск особенно высок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие питательные вещества становятся крайне важными для мужчин с возрастом.

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