Эндокринолог Прокопенко: поздний ужин способствует диабету и другим заболеваниям

«Поздний ужин повышает риск развития диабета и может повлиять на возникновение других заболеваний», - сказала врач «Известиям».

«Потребление еды в позднее время влияет на работу вегетативной нервной системы ночью, изменяя чувствительность к инсулину в периферических тканях и его выработку поджелудочной железой, а также на артериальное давление, температуру тела, показатели воспаления и белков плазмы, микробиоту кишечника, кожи, других органов», - добавила эксперт.

Эндокринолог Прокопенко объяснила в интервью, почему не нужно иметь привычки поздно ужинать. Специалист констатировала, что работа метаболической системы человеческого организма от природы настроена на употребление пищи днем и голодание ночью. Пренебрежение этим принципом может привести к возникновению серьезных проблем, связанных с нарушениями обмена веществ.Елена Прокопенко уточнила, что негативное воздействие поздних приемов пищи на здоровье не зависит от типа употребляемых продуктов. Их последствием становятся неблагоприятные гормональные изменения, замедление метаболизма, склонность к появлению лишнего веса.Эндокринолог подчеркнула, что неблагоприятный эффект наблюдается даже в случае однократного позднего ужина – у человека при этом повышается концентрация сахара в крови. Если пища употребляется позднее 20 часов, риск увеличения жировых отложений увеличивается независимо от того, когда человек ложится спать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что окрошка может вредить здоровью пожилых людей.

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