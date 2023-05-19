Диетолог Соломатина: окрошка может вредить здоровью пожилых людей

«В окрошке много редиса. Он содержит достаточное количество органических кислот, раздражающих желудочно-кишечный тракт пожилых людей», - объяснила диетолог.

«Вместе с другими ингредиентами все это достаточно тяжело переварить пожилым», - констатировала эксперт.

«Но даже если речь про натуральный квас, не совсем молодой, он способен раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать боли у пожилых. Еще квас может спровоцировать повышение давления у возрастной категории граждан», – предупредила Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина рассказала о способности такого популярного летнего блюда как окрошка вредить здоровью людей 60 лет и старше. В беседе с «Москвой 24» специалист заявила, что последствием употребления окрошки могут стать нарушения в работе пищеварительного тракта вкупе с неприятными и болезненными симптомами.Также Соломатина обратила внимание на то, что здоровью людей пожилого возраста совершенно не полезна колбаса, входящая в состав блюда. Этот продукт насыщен вредным жиром, солью, содержит нежелательные искусственные добавки.К тому же, добавила медик, окрошку часто заправляют кефиром, который тоже содержит в себе насыщенный жир.Что касается варианта окрошки на квасе, он, по словам медика, противопоказан при имеющейся инсулинорезистентности или сахарном диабете, которыми нередко страдают пожилые люди. К тому же сегодня проблематично приобрести в магазине натуральный квас, который бы не изобиловал сахаром, консервантами и другими потенциально вредными ингредиентами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими опасными для здоровья последствиями грозит частое употребление пива.

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