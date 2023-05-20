Диетолог Кадырова объяснила вред вчерашнего чая для здоровья

«Танины из чайных листьев «связывают» полезные вещества в кишечнике и выводят их из организма, что может привести к потере витаминов и минералов», - цитирует диетолога ИА ВТ.

«В целом, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, необходимо употреблять свежезаваренный чай и не оставлять остатки на следующий день», - объяснила медработник.

Врач-диетолог Кадырова предупредила в интервью о вреде употребления чая на следующий день после приготовления. По словам специалиста, у вчерашнего чая не только ухудшаются вкусовые свойства. В таком напитке значительно повышается концентрация танинов, выделяемых из чайных листьев. В человеческом организме танины действуют как сильный сорбент, препятствуя усвоению полезных для здоровья веществ.Диетолог Кадырова подчеркнула: даже полстакана вчерашнего чая может навредить здоровью. Если напиток оставляется на столе в комнате или на кухне почти на сутки, в нем начинают скапываться бактерии и микроорганизмов – его питье может спровоцировать отравление. Чем дольше заваренный чай хранится в условиях комнатной температуры, тем выше риск того, что организм подвергнется инфицированию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе следует употреблять только в ограниченном количестве.

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