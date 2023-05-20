Эндокринолог Лазуренко: каши из риса и булгура относятся к самым вредным

«Такой завтрак – массированная углеводная атака. Такие каши мощно поднимают уровень глюкозы в крови, потому что не содержат сложной клетчатки и не дают чувства сытости надолго». - объяснила врач.

«Поджелудочная железа начнет резко выбрасывать инсулин, и он отложится в жировую ткань», предупредила Лазуренко.

Диетолог Лазуренко рассказала о вредных кашах. По словам медика, белый рис, манная крупа и булгур относятся к крупам, из которых эти блюда лучше не готовить, в том числе на завтрак.Беседуя с «Вечерней Москвой», диетолог Лазуренко отметила , что каши из белого риса, булгура и манки особенно вредно есть людям с избыточным весом; инсулинорезистентностью; реактивным панкреатитом; метаболическим синдромом, нарушением обмена веществ. Специалист обратила внимание на то, что в каши часто добавляются ингредиенты, которые еще больше повышают их углеводную нагрузку и калорийность. Если они употребляются вместе с сахаром, медом или сиропом, вареньем или сгущенным молоком, сливками. В таком варианте каши станут тяжелым испытанием для поджелудочной железы, поспособствуют набору лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о вреде вчерашнего чая для здоровья.

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