Вкусно и полезно: соки с калием помогают снижать высокое давление

«Для контроля артериального давления недостаточно ограничить потребление соли (натрия). Не менее важно употреблять достаточное количество калия».

Мужчинам – 3400 мг в день.

Женщинам – 2600 мг в день (при беременности и кормлении грудью норма увеличивается).

Детям и молодым людям – от 400 до 3000 мг в зависимости от пола и возраста.

Сок чернослива.

Морковный сок.

Гранатовый сок.

Томатный сок.

Свежевыжатый апельсиновый сок.

Овощной сок.

Свежевыжатый мандариновый сок.

Гипертония, характеризуемая постоянно высоким кровяным давлением, является одним из самых распространенных заболеваний, повышающих риск ранней смерти от последствий сердечных приступов и инсультов. Ключевым фактором, влияющим на развитие гипертонии, является образ жизни и конкретно питание. Специалисты, представляющие Школу общественного здравоохранения Гарвардского университета, констатировали, что для профилактики гипертонии важен калий.По словам экспертов, калий является электролитом, который способствует балансу жидкости в организме. Рацион питания с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия необходим для поддержания нормального кровяного давления, подчеркивают они.В каком количестве организму нужен калий?Объясняя влияние калия на снижение давления, ученые заметили, что этот микроэлемент стимулирует выведение из организма натрия, вызывающего задержку жидкости и повышение АД. Кроме того, калий расслабляет стенки кровеносных сосудов, что тоже содействует снижению кровяного давления.Микроэлемент содержат в себе многие продукты. Кроме того, его вкусным и полезным источником многие натуральные соки без добавления сахара. Один из богатейших поставщиков калия – это бананы: в среднем плоде содержится до 422 мг калия. Сок или смузи из них эффективно помогает поддерживать баланс давления.Также богаты калиемЭксперты обращают внимание на то, что важно учитывать калорийность соков и правильно их пить – их никогда не следует употреблять на пустой желудок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты ускоряют процессы обмена веществ и жиросжигания в организме,

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